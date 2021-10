Piaggio | collaborazione con stilista Feng Chen Wang per streetwear e scooter

(Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) –ha avviato unacon lacineseper dare vita ad una capsule collection di capi unisex per loe sviluppare una special edition del nuovissimoelettrico1, che verrà presentata in anteprima assoluta a novembre in occasione dell’EICMA a Milano. La collezione di moda è presentata il 13 ottobre alla Shanghai Fashion Week. La“nasce da valori forti e condivisi e avvia una conversazione multiprospettica sui temi della libertà individuale, la sostenibilità e la mobilità contemporanea”, spiegano le due realtà. “è un marchio sinonimo di mobilità e lifestyle nel mondo, profondamente radicato nella storia ...

