Parla Ambra e ‘mette un punto’ | “Esiste per tutti un ‘giorno zero’… è sempre un inizio e negli inizi non si conosce sconfitta”

"Forse c'è tempo per una citazione e non per una poesia però secondo me a chiusura questa cosa che ho sul telefono da un po' ci sta: "Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce sconfitta". Dopo il tapiro d'oro consegnatole da Valerio Staffelli per Striscia la Notizia e il magistrale post della figlia Jolanda, Ambra chiude così il suo programma su Radio Capital, mettendo un punto sul gossip. E lo fa con grande classe.

Ultime Notizie dalla rete : Parla Ambra Striscia la Notizia nella bufera dopo il tapiro ad Ambra Angiolini La prima ad intervenire sulla questione è stata la primogenita di Ambra e Francesco Renga, Jolanda ... la fine di un amore sono giá dolori affrontati tra le pareti di casa, figuriamoci se se ne parla ...

Il tapiro va dato a Vanessa Incontrada ... non si capisce perché appunto la troupe si precipiti fuori dal luogo di lavoro di Ambra, invece ... la fine di un amore sono giá dolorosi affrontati tra le pareti di casa, figuriamoci se se ne parla ...

Parla Ambra e ‘mette un punto’: “Esiste per tutti un ‘giorno zero’… è… Il Fatto Quotidiano Ambra Angiolini sulla fine della storia con Allegri: “Ci si allontana da chi non c’è mai stato” La conduttrice e attrice parla apertamente della fine della sua ... da quelle che in fondo non ci sono mai state”. La fine tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri arriva dopo una relazione ...

Striscia la Notizia nella bufera dopo il tapiro ad Ambra Angiolini Nel corso dell'ultima puntata di Striscia la Notizia andata in onda ieri, abbiamo assistito alla consegna del Tapiro D' Oro da parte di Valerio Staffelli all'attrice romana Ambra Angiolini in seguito ...

