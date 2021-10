Pallanuoto Under 20, le azzurre in semifinale ai Mondiali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Netanya – Il primo obiettivo è stato raggiunto. L’Italia è in zona medaglie. Le ragazze di Giacomo Grassi battono Israele 15-9 nei quarti di finale e approdano alla semifinale dei Campionati Mondiali di Netanya. azzurre sempre avanti e in controllo. Le padrone di casa, che avevano saltato gli ottavi, subiscono il primo stop dopo tre vittorie consecutive nel girone preliminare. L’Italia in semifinale affronterà venerdì 15 ottobre alle 18.00 la vincente di Russia-Spagna (fischio d’inizio alle 19.30). La partita Il primo break è azzurro con la doppietta di Cordovani in poco più di un minuto e mezzo, a cui replica Israele con la doppietta di Bogachenko. Nel finire di primo tempo Italia di nuovo a +2 con i gol in extra player di Leone e Giustini. Inizia il secondo e arriva un’altra doppietta, quella di Bettini, e la squadra ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 ottobre 2021) Netanya – Il primo obiettivo è stato raggiunto. L’Italia è in zona medaglie. Le ragazze di Giacomo Grassi battono Israele 15-9 nei quarti di finale e approdano alladei Campionatidi Netanya.sempre avanti e in controllo. Le padrone di casa, che avevano saltato gli ottavi, subiscono il primo stop dopo tre vittorie consecutive nel girone preliminare. L’Italia inaffronterà venerdì 15 ottobre alle 18.00 la vincente di Russia-Spagna (fischio d’inizio alle 19.30). La partita Il primo break è azzurro con la doppietta di Cordovani in poco più di un minuto e mezzo, a cui replica Israele con la doppietta di Bogachenko. Nel finire di primo tempo Italia di nuovo a +2 con i gol in extra player di Leone e Giustini. Inizia il secondo e arriva un’altra doppietta, quella di Bettini, e la squadra ...

