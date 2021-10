Ormai sono ovunque: persone ferite in tangenziale, e la colpa è dei cinghiali. Ma guai a toccarli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Quello dei cinghiali sta diventando una vera e propria emergenza da Nord a Sud. Ad Asti hanno causato un incidente tra automobili. Poteva finire in tragedia. Per fortuna – riferisce il Corriere della Sera – si è concluso “solo” con due persone ferite ma non in modo grave. Ennesimo incidente provocato – seppur non per loro colpa – dai cinghiali. E’ accaduto ad Asti, in Piemonte, nella serata di venerdì 8 ottobre, sulla tangenziale. Gli animali hanno attraversato all’improvviso la strada sbucando da dietro al guardrail. In quel momento stava arrivando un’ambulanza con un ferito a bordo e altre due auto. I tre veicoli sono rimasti tutti coinvolti nell’incidente nel tentativo di evitare i cinghiali che occupavano tutte le carreggiate ... Leggi su formatonews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Quello deista diventando una vera e propria emergenza da Nord a Sud. Ad Asti hanno causato un incidente tra automobili. Poteva finire in tragedia. Per fortuna – riferisce il Corriere della Sera – si è concluso “solo” con duema non in modo grave. Ennesimo incidente provocato – seppur non per loro– dai. E’ accaduto ad Asti, in Piemonte, nella serata di venerdì 8 ottobre, sulla. Gli animali hanno attraversato all’improvviso la strada sbucando da dietro al guardrail. In quel momento stava arrivando un’ambulanza con un ferito a bordo e altre due auto. I tre veicolirimasti tutti coinvolti nell’incidente nel tentativo di evitare iche occupavano tutte le carreggiate ...

