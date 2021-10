Non si sbloccano i discorsi di rinnovo per Insigne: spuntano le cifre del contratto offerto dal Napoli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Niente da fare, ancora e almeno per il momento, per il rinnovo di Lorenzo Insigne: semplicemente, nessuna delle due parti, nonostante gli incontri garbati e formali, si schioda dalle sue convinzioni. Le priorità di Insigne sono sicuramente quelle di non calare lo stipendio dopo la sua stagione migliore, quelle del Napoli di abbassare l'ingaggio del capitano per esigenze di bilancio, colpito dal Covid-19 come i bilanci di tutti. Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto luce sulla questione svelando le cifre del contratto proposto dal presidente Aurelio De Laurentiis:  "Le cifre: Insigne guadagna 5 milioni a stagione, il club si è detto disposto a rinnovargli il contratto per altri cinque anni (il capitano arriverebbe a 35 anni) a 3,5 ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Niente da fare, ancora e almeno per il momento, per ildi Lorenzo: semplicemente, nessuna delle due parti, nonostante gli incontri garbati e formali, si schioda dalle sue convinzioni. Le priorità disono sicuramente quelle di non calare lo stipendio dopo la sua stagione migliore, quelle deldi abbassare l'ingaggio del capitano per esigenze di bilancio, colpito dal Covid-19 come i bilanci di tutti. Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto luce sulla questione svelando ledelproposto dal presidente Aurelio De Laurentiis:  "Leguadagna 5 milioni a stagione, il club si è detto disposto a rinnovargli ilper altri cinque anni (il capitano arriverebbe a 35 anni) a 3,5 ...

