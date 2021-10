Non richiamate il numero 89343410 dopo aver ricevuto un SMS (Di giovedì 14 ottobre 2021) Occorre fare molta attenzione, in questi giorni, nel caso in cui doveste ricevere un SMS da mittenti sconosciuti, in cui vi viene richiesto di chiamare il numero 89343410. Spesso e volentieri, nel testo del messaggio viene fatto il nostro nome e questo, a quanto pare, trae in inganno coloro che hanno meno dimestichezza con queste tematiche. dopo aver approfondito alcune segnalazioni che sono disponibili in rete, oggi 14 ottobre ho ritenuto opportuno approfondire una volta per tutte un argomento molto delicato. Ignorate gli SMS in cui si chiede di richiamare il numero 89343410 Ennesima truffa di ottobre, dunque, dopo l’ultima in ordine di tempo che abbiamo preso in esame anche sul nostro sito. Come si materializza la truffa che vede coinvolto il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Occorre fare molta attenzione, in questi giorni, nel caso in cui doveste ricevere un SMS da mittenti sconosciuti, in cui vi viene richiesto di chiamare il. Spesso e volentieri, nel testo del messaggio viene fatto il nostro nome e questo, a quanto pare, trae in inganno coloro che hanno meno dimestichezza con queste tematiche.approfondito alcune segnalazioni che sono disponibili in rete, oggi 14 ottobre ho ritenuto opportuno approfondire una volta per tutte un argomento molto delicato. Ignorate gli SMS in cui si chiede di richiamare ilEnnesima truffa di ottobre, dunque,l’ultima in ordine di tempo che abbiamo preso in esame anche sul nostro sito. Come si materializza la truffa che vede coinvolto il ...

