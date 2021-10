NFL | Week 6 – La preview di Chiefs – Washington

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Kansas City è chiamata a riscattare un avvio di campionato non particolarmente brillante nella sfida contro la squadra allenata da Ron Rivera.si preparano a scendere in campo domenica 17 ottobre, alle 19:00 ora italiana. Cosa aspettarsi dapuò essere un avversario scomodo per chiunque in questo campionato. Nonostante diversi errori, nella sfida contro i Saints la squadra allenata da Ron Rivera è riuscita per un attimo a mettere in difficoltà New Orleans. Lo sforzo non è però bastato a evitare la terza sconfitta stagionale edovrà presentarsi alla sfida di domenica con maggiore concentrazione. Ihanno subito tre sconfitte, ma sono comunque un avversario temibile, soprattutto dal punto di vista ...

Advertising

alestar3 : RT @huddlemag: Quinta settimana con parecchi scontri al vertice che accendono le pagelle. E lasciano però anche qualche gara di minor impat… - gioganci : RT @huddlemag: Quinta settimana con parecchi scontri al vertice che accendono le pagelle. E lasciano però anche qualche gara di minor impat… - huddlemag : Quinta settimana con parecchi scontri al vertice che accendono le pagelle. E lasciano però anche qualche gara di mi… - gioganci : RT @huddlemag: Il riassunto di week 5 NFL - gioganci : RT @huddlemag: Una Week 5 dalle mille emozioni conferma i Cardinals imbattuti e in vetta alla NFC, mentre in AFC sono Bills, Chargers e Rav… -

Ultime Notizie dalla rete : NFL Week

Huddle Magazine

Altre collaborazioni hanno incluso la(National Football League) americana e la NBA (National ... Balenciaga per la seconda volta non ha partecipato ad alcuna delle Fashionappena terminate: ......all - new digital collectibles will givefans the unique opportunity to collect and own NFTs featuring some of the greatest and the most talked about in - game Moments from leading players- ...Una Week 5 NFL dalle mille emozioni conferma i Cardinals imbattuti in vetta alla NFC, mentre in AFC sono Bills, Chargers e Ravens al comando.Siamo alla week 5 della regular season ed ecco la nostra TOP 10 in cui valutiamo da 1 a 10 il meglio ed il peggio della giornata trascorsa.