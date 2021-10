Napoli | Osimhen più Mertens | la formula di Spalletti

(Di giovedì 14 ottobre 2021) In principio era Osi, una specie di combinazione atomica d'attacco pensata e modellata ad arte per il 4 - 2 - 3 - 1, ma poi è andata com'è andata e invece che in campo, a ridosso di un Natale ...

...avuto la conferma sulle impressionanti doti di Victornell'attaccare gli spazi e nel valorizzare le verticalizzazioni che lo spingono verso la porta avversaria. Rispetto al passato, il...Fatto sta che avere contemporaneamente a diposizione Mertens erappresenta un'arma in più: ... Sedici, tutte decisive per il destino e le ambizioni delin campionato e in Europa League: ...Victor Osimhen, a causa di alcune disavventure nel programma di rientro, è sbarcato allo Ssc Napoli Konami Training Center soltanto nel pomeriggio ...Victor Osimhen è rientrato solo nel tardo pomeriggio di ieri dagli impegni con la propria Nazionale, ma aveva già avvisato il Napoli. A parlarne è la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il ritardo n ...