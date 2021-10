Manovra: Letta, priorità ridurre tasse sul lavoro (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Bisogna dare un segnale positivo per la domanda interna", quindi "la priorità è ridurre le tasse sul lavoro", ovvero "dare più soldi ai lavoratori e consentire alla imprese di essere più attrattive": ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Bisogna dare un segnale positivo per la domanda interna", quindi "lalesul", ovvero "dare più soldi ai lavoratori e consentire alla imprese di essere più attrattive": ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Manovra: Letta, priorità ridurre tasse sul lavoro: (ANSA) - ROMA, 14 OTT - 'Bisogna dare un segnal… - iconanews : Manovra: Letta, priorità ridurre tasse sul lavoro - smilypapiking : RT @mariamacina: Letta non rinuncia all’alleanza con i 5 Stelle di Giuseppe Conte. Anche adesso che il successo delle amministrative potreb… - ManricoMaci : RT @mariamacina: Letta non rinuncia all’alleanza con i 5 Stelle di Giuseppe Conte. Anche adesso che il successo delle amministrative potreb… - PillaPaladini : RT @mariamacina: Letta non rinuncia all’alleanza con i 5 Stelle di Giuseppe Conte. Anche adesso che il successo delle amministrative potreb… -