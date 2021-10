Le fratture che restano tra Draghi e Landini | abbracci a parte

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Nel day after la Cgil riflette su come sia stato possibile. Nessuno dei dirigenti si aspettava quello che è successo. Un attacco così violento dadella destra eversiva. Archiviati gli anni del terrorismo, ma anche le tensioni dei primi anni 90, si era via via allentata la sorveglianza: non c’era motivo di temere nulla di particolare. Non si è notato che il clima, da settimane, si stava surriscaldando sul tema green pass, e soprattutto non si immaginava che le pulsioni di gente “normale” che per un motivo o per l’altro rifiuta i vaccini, potessero saldarsi con quelle dell’estrema destra. Ma non è solo un problema di destra. Perché il No pass salda la destra con unadell’estrema sinistra, presente nelle fabbriche del nord e nella stessa Cgil; e che a sua volta si salda, sempre più spesso, con i sindacati autonomi. Nelle manifestazioni che ...