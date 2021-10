Jordan | «Il Milan ha tutto per vincere lo scudetto»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Doppio ex della sfida trae Verona, Joeparla dei sogniper i rossoneri Joeè uno dei doppi ex die Verona e in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato dei sognidei rossoneri. Ecco le sue parole CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE– «Stefano Pioli sta facendo un ottimo lavoro. I talenti sono molti e il gioco che esprime la squadra è brillante. Ho visto anche la partita di Champions League con il Liverpool. Le idee ci sono e le qualità anche. Ilhaquel che serve per. E presto riavrà Zlatan Ibrahimovic». IBRAHIMOVIC – «Lo trovo un believable, come si dice? Incredibile, sì. Non puoi immaginare che abbia ...