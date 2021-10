In Italia 2.668 casi e 40 morti, il tasso di positività giù allo 0,8% (Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 2.668, rispetto ai 2.772 delle 24 ore precedenti e soprattutto i 2.938 di giovedì scorso. Con 324.614 tamponi, 46 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende dall'1% allo 0,8%. I decessi sono 40 (ieri 37), per un totale di 131.461 vittime dall'inizio dell'epidemia. Prosegue anche il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 8 in meno (ieri -3) con 22 ingressi del giorno, e scendono a 359, mentre i ricoveri ordinari sono 73 in meno (ieri -113), 2.479 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi odierni è il Veneto (+334), seguita da Campania (+313), Lazio (+275), Lombardia (+273) e Sicilia (+270). I casi totali ... Leggi su agi (Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in. I nuovisono 2.668, rispetto ai 2.772 delle 24 ore precedenti e soprattutto i 2.938 di giovedì scorso. Con 324.614 tamponi, 46 mila più di ieri, tanto che ildiscende dall'1%0,8%. I decessi sono 40 (ieri 37), per un totale di 131.461 vittime dall'inizio dell'epidemia. Prosegue anche il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 8 in meno (ieri -3) con 22 ingressi del giorno, e scendono a 359, mentre i ricoveri ordinari sono 73 in meno (ieri -113), 2.479 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùodierni è il Veneto (+334), seguita da Campania (+313), Lazio (+275), Lombardia (+273) e Sicilia (+270). Itotali ...

