Ecobonus auto elettriche 2021, ok al rifinanziamento (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ecobonus per le auto elettriche, c’è il via libera al rifinanziamento. E’ quanto si apprende da fonti di governo, con riferimento a quanto proposto dal ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Il leghista ha espresso soddisfazione per il disco verde per le agevolazioni previste per il settore che sarà previsto dal dl fiscale. Per ora non è ancora emersa la cifra che verrà stanziata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021)per le, c’è il via libera al. E’ quanto si apprende da fonti di governo, con riferimento a quanto proposto dal ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Il leghista ha espresso soddisfazione per il disco verde per le agevolazioni previste per il settore che sarà previsto dal dl fiscale. Per ora non è ancora emersa la cifra che verrà stanziata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

italiaserait : Ecobonus auto elettriche 2021, ok al rifinanziamento - fisco24_info : Ecobonus auto elettriche 2021, ok al rifinanziamento: Per ora non è ancora emersa la cifra che verrà stanziata… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Dl fisco, fonti Lega: ok al rifinanziamento dell'ecobonus auto #ecobonus - infoiteconomia : Dl fisco: fonti, sì a rifinanziamento ecobonus per acquisto auto elettriche - MediasetTgcom24 : Dl fisco, fonti Lega: ok al rifinanziamento dell'ecobonus auto #ecobonus -

Ultime Notizie dalla rete : Ecobonus auto Dl fisco, fonti Lega: ok al rifinanziamento dell'ecobonus auto Arriva con il decreto fiscale il rifinanziamento dell'ecobonus per le automobili. E' quanto si apprende da fonti di governo della Lega, secondo le quali la proposta presentata dal ministro Giancarlo Giorgetti sarebbe stata accolta a sostegno del settore ...

Nel decreto fiscale altre 13 settimane di cassa Covid. Ecobonus auto verso il rifinanziamento Fonti Lega, ok a rifinanziamento ecobonus auto Arriva con il decreto fiscale il rifinanziamento dell'ecobonus per le auto. Lo si apprende da fonti di governo della Lega, secondo le quali la proposta ...

Ecobonus auto usate 2021: istruzioni per l’uso SicurAUTO.it Dl fisco, fonti Lega: ok al rifinanziamento dell'ecobonus auto Arriva con il decreto fiscale il rifinanziamento dell'ecobonus per le automobili. E' quanto si apprende da fonti di governo della Lega, secondo le quali la proposta presentata dal ministro Giancarlo G ...

Dl fisco: fonti, sì a rifinanziamento ecobonus per acquisto auto elettriche Roma, 14 ott. (LaPresse) – Si va verso il rifinanziamento dell’ecobonus per i contributi all’acquisto di auto elettriche. La proposta, avanzata dal titolare del Mise Giancarlo Giorgetti, secondo ...

Arriva con il decreto fiscale il rifinanziamento dell'per le automobili. E' quanto si apprende da fonti di governo della Lega, secondo le quali la proposta presentata dal ministro Giancarlo Giorgetti sarebbe stata accolta a sostegno del settore ...Fonti Lega, ok a rifinanziamentoArriva con il decreto fiscale il rifinanziamento dell'per le. Lo si apprende da fonti di governo della Lega, secondo le quali la proposta ...Arriva con il decreto fiscale il rifinanziamento dell'ecobonus per le automobili. E' quanto si apprende da fonti di governo della Lega, secondo le quali la proposta presentata dal ministro Giancarlo G ...Roma, 14 ott. (LaPresse) – Si va verso il rifinanziamento dell’ecobonus per i contributi all’acquisto di auto elettriche. La proposta, avanzata dal titolare del Mise Giancarlo Giorgetti, secondo ...