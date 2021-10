Call of Duty Vanguard: un trailer per la nuova modalità Zombie (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo i leak Activision ha presentato con un trailer d’impatto la nuova modalità Zombie di Call of Duty Vanguard Mentre Activision Blizzard continua a essere impantanata in una disordinata battaglia legale a seguito della causa relativa a discriminazione sessuale e molestie mossa dal Dipartimento delle pari opportunità dello stato della California, il publisher ha rilasciato il trailer della nuova modalità Zombie nella ultima interazione della storica saga first person shooter, ossia Call of Duty: Vanguard, ve lo proponiamo nel player che vedete qui in basso (dategli un’occhiata, ne vale la pena). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo i leak Activision ha presentato con und’impatto ladiofMentre Activision Blizzard continua a essere impantanata in una disordinata battaglia legale a seguito della causa relativa a discriminazione sessuale e molestie mossa dal Dipartimento delle pari opportunità dello stato della California, il publisher ha rilasciato ildellanella ultima interazione della storica saga first person shooter, ossiaof, ve lo proponiamo nel player che vedete qui in basso (dategli un’occhiata, ne vale la pena). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime ...

