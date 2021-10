Bonomi lo dice chiaramente | ' I tamponi saranno a carico dei dipendenti'

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il presidente di Confindustria, Carlo, a Porta a Porta in vista del 15 ottobre, ha espresso un concetto netto riguardante il Green pass obbligatorio per i lavoratori del settore pubblico e ...

... le parole di. outstream "Francamente non è corretto scaricare di nuovo sulle imprese, o sulla fiscalità generale, quindi sulle tasche dei cittadini, il costo del Green Pass: non mi sembra ...La questione del passaporto è divisiva e rischia di minare la ripresa", ha detto, tornato a ... "Nessuna deroga",alla Stampa il ministro Roberto Speranza. Senza il via libera dell'Ema, non ...Il presidente di Confindustria sull'obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro: "Il governo è stato chiaro. Non è corretto scaricare il costo del certificato sulle imprese o sulla fiscalità generale, ...''C'è qualcuno che soffia sui problemi del Paese, perchè vuole creare sfiducia, vuole minare quella coesione sociale'', dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.