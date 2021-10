Angelo Cito è stato eletto come membro del Consiglio di World Taekwondo

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Oltre che per i risultati sul tatami, il 2021 dell’Italia delha regalato e sta continuando a regalare anche grosse soddisfazioni dal punto di vista dirigenziale.infatti, il presidente della Federazione Italiana, èdeldiratificato dall’assemblea tenutasi in forma mista, fra presenza e remoto, lo scorso 11 ottobre in quel di Seul (Corea del Sud). Di seguito le sue dichiarazioni, rilasciate al sito federale italiano: “Innanzitutto i miei complimenti, insieme a tutti quelli della Federazione Italiana, vanno a Chungwon Choue che èoggi ...

I risultati olimpici, per una federazione come la mia, sono importantissimi ma lo sono in egual misura lo sviluppo del taekwondo tra i giovani e la funzione sociale che lo sport e il taekwondo possono ...Un altro successo per il taekwondo italiano, dopo quello di Tokto. A Seul, il presidente dellaè stato eletto membro del consiglio della World Taekwondo, la federazione internazionale, alla cui presidenza e' stato confermato Chungwon Choue per il prossimo quadriennio. "Ringrazio ...