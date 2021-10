Verbali FED, tapering potrebbe iniziare da metà novembre o metà dicembre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nonostante durante l’ultimo incontro del FOMC della Federal Reserve non sia stata presa alcuna decisione di procedere con una moderazione degli acquisti di asset, “i partecipanti hanno generalmente valutato che, a condizione che la ripresa economica rimanga sostanzialmente sulla buona strada, sarebbe probabilmente opportuno un graduale processo di tapering che si concluda intorno alla metà del prossimo anno”. È quanto emerge dai Verbali della riunione del comitato monetario della FED del 21-22 settembre. “I partecipanti hanno notato che se alla riunione successiva si fosse deciso di avviare il tapering, il processo potrebbe iniziare con i calendari degli acquisti mensili a partire da metà novembre o ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nonostante durante l’ultimo incontro del FOMC della Federal Reserve non sia stata presa alcuna decisione di procedere con una moderazione degli acquisti di asset, “i partecipanti hanno generalmente valutato che, a condizione che la ripresa economica rimanga sostanzialmente sulla buona strada, sarebbe probabilmente opportuno un graduale processo diche si concluda intorno alladel prossimo anno”. È quanto emerge daidella riunione del comitato monetario della FED del 21-22 settembre. “I partecipanti hanno notato che se alla riunione successiva si fosse deciso di avviare il, il processocon i calendari degli acquisti mensili a partire dao ...

