Vasco Rossi difende il figlio: cose è successo? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Vasco Rossi ha deciso di prendere le difese del figlio Davide condannato in primo grado a un anno e dieci mesi di pena, per lesioni stradali e omissione di soccorso. La rockstar è amareggiato, il figlio deluso e convinto che se suo padre non fosse famoso non sarebbe stato accusato… Vasco Rossi è un papà arrabbiato con la giustizia, con quanto successo a suo figlio Davide. E dopo essere venuto a conoscenza della condanna a 1 e 10 mesi con la revoca della patente per suo figlio, la più grande rockstar italiana si è lasciata andare a un giudizio severo sulla decisione del giudice: “Sono amareggiato per la sentenza che mi sembra profondamente ingiusta perché sono state accolte solo le tesi dell’accusa. Sono convinto che Davide ha detto ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha deciso di prendere le difese delDavide condannato in primo grado a un anno e dieci mesi di pena, per lesioni stradali e omissione di soccorso. La rockstar è amareggiato, ildeluso e convinto che se suo padre non fosse famoso non sarebbe stato accusato…è un papà arrabbiato con la giustizia, con quantoa suoDavide. E dopo essere venuto a conoscenza della condanna a 1 e 10 mesi con la revoca della patente per suo, la più grande rockstar italiana si è lasciata andare a un giudizio severo sulla decisione del giudice: “Sono amareggiato per la sentenza che mi sembra profondamente ingiusta perché sono state accolte solo le tesi dell’accusa. Sono convinto che Davide ha detto ...

