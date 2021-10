“Squid Game” | un successo senza precedenti | è la serie Netflix più vista di sempre

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – “” è lapiùdial lancio. La fiction coreana ha raggiunto 111 milioni di telespettatori nei primi 28 giorni di programmazione, scalzando dalla vetta ‘Bridgerton’, che ne aveva ottenuti 82 milioni. Un risultato che dimostra come l’obiettivo del gigante dello streaming di realizzare spettacoli più internazionali sia stato un enorme. Minyoung Kim, Vice President Content diCorea ha dichiarato alla Cnn che ‘’ “è andata ben oltre i nostri sogni più ottimistici”. Lain nove parti, che ha debuttato a settembre, racconta la storia di un gruppo di persone che rischiano la vita in un mortale gioco di sopravvivenza, che ha in palio 46 ...

Minyoung Kim, Vice President Content di Netflix Corea ha dichiarato alla Cnn che'è andata ben oltre i nostri sogni più ottimistici'. La serie in nove parti, che ha debuttato a settembre, ...I sadici giochi mortali per bambini in cui si cimentano i protagonisti dibattono ufficialmente i drammi romantici nella Londra dell'età della Reggenza di Bridgerton . La notizia era nell'aria fin da quando, pochi giorni fa, il co - CEO di Netflix Ted Sarandos si ...Squid Game è diventata la serie tv più visualizzata di Netflix. Superato il precedente record di Bridgerton che aveva raggiunto 82 milioni tra fine 2020 e inizio 2021, Squid Game ha ottenuto 111 ...Con tutto il successo che sta avendo la serie originale Netflix coreana la domanda che sorge a tutti spontanea è Squid Game 2 si farà?