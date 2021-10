Paul McCartney: “John Lennon causò la rottura dei Beatles” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In un’intervista alla BBC Radio 4 Paul McCartney ha rivelato che a causare lo scioglimento della band fu John Lennon. In questi 51 anni dopo la separazione del gruppo, le ipotesi che si sono susseguite erano legate a dispute artistiche o giudiziarie, all’amore di Lennon per Yoko Ono o alla scelta di McCartney stesso. Paul McCartney: “Non sono stato io a provocare la rottura dei Beatles” L’ex bassista dei Beatles Paul McCartney ha rivelato che fu John Lennon a provocare la rottura del gruppo. In un’intervista alla trasmissione “The Cultural Life” sul canale radio BBC Radio 4, McCartney ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In un’intervista alla BBC Radio 4ha rivelato che a causare lo scioglimento della band fu. In questi 51 anni dopo la separazione del gruppo, le ipotesi che si sono susseguite erano legate a dispute artistiche o giudiziarie, all’amore diper Yoko Ono o alla scelta distesso.: “Non sono stato io a provocare ladei” L’ex bassista deiha rivelato che fua provocare ladel gruppo. In un’intervista alla trasmissione “The Cultural Life” sul canale radio BBC Radio 4,ha ...

