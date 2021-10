P.Chigi, Draghi ha discusso con Salvini di manovra e dl fisco (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario della Lega, Matteo Salvini, per discutere dei provvedimenti economici di prossima emanazione, con particolare ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario, ha incontrato a Palazzoil segretario della Lega, Matteo, per discutere dei provvedimenti economici di prossima emanazione, con particolare ...

Advertising

Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi al termine del #G20 straordinario sull'#Afghanistan - Palazzo_Chigi : #G20 #Afghanistan, Draghi: Invito tutti a lavorare insieme per non abbandonare l'Afghanistan. Nonostante le molte d… - Palazzo_Chigi : Oggi #12ottobre, nell’ambito del #G20Italy, alle ore 13 si svolgerà, in videoconferenza, la riunione straordinaria… - MichelaRoi : RT @ilfoglio_it: #Salvini in visita da Draghi a Palazzo Chigi chiede una pacificazione nazionale a nome del centrodestra. Ma il premier lo… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Sicurezza sul lavoro, Draghi convoca i sindacati a Palazzo Chigi #mariodraghi -