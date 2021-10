Non è L’Arena, Zona Bianca e Porta a Porta 13 ottobre 2021: tutti gli ospiti di stasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non è L'Arena, Zona Bianca e Porta a Porta ospiti 13 ottobre 2021 Questa sera sulle reti Mediaset, Rai e La7, un ricco approfondimento sulle vicende dell’attualità e della politica. Su Rete 4 torna la Zona ... Leggi su spettacoloitaliano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non è L'Arena,13Questa sera sulle reti Mediaset, Rai e La7, un ricco approfondimento sulle vicende dell’attualità e della politica. Su Rete 4 torna la...

Advertising

perinick82per : @GuidoCrosetto Vorrei chiderle cosa ne pensa della puntata di 'non è l'Arena'? - RiccardoTabane1 : RT @bembureda: @lercionotizie @ESettembrini Prossimo passo: Battle Royale con la troupe di Non è l'Arena e la Vita in Diretta - Mcavenati : Non è l'Arena, Carlo Taormina contro Lamorgese: 'Arrivato un ordine superiore, c'era l'accordo coi No green pass' - costa577 : Non è l'Arena, Carlo Taormina contro Lamorgese: 'Arrivato un ordine superiore, c'era l'accordo coi No green pass'… - marinellafly12 : RT @bembureda: @lercionotizie @ESettembrini Prossimo passo: Battle Royale con la troupe di Non è l'Arena e la Vita in Diretta -