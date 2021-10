Netflix | aumento degli abbonamenti per neo e vecchi iscritti

(Di mercoledì 13 ottobre 2021), la piattaforma di streaming a pagamento più conosciuta al mondo, aumenta i prezzi dei propri. Contando nel 2021 oltre 209 milioni di abbonati,è certamente un colosso nella distribuzione di film, serie televisive e altri contenuti nelle case di tutto il mondo. Ma Reed Hastings, il suo fondatore ha ormai deciso: a partire dal 2 ottobre il prezzo di duesu tre è stato aumentato. Il rincaroarriva fino al 12,5% Ebbene si, dal 2 ottobre tutti coloro che vorranno creare un nuovo accountlo faranno con un rincaro che arriva fino al 12,5%. Il piano base non subirà cambiamenti: rimane invariata la tariffa a 7,99€ per l’abbonamento che prevede l’accesso a serie tv e film da un solo ...

Advertising

Francescaforgi4 : RT @trashloger: Netflix ha aumento l’abbonamento a 18€........ - robirantucci : RT @trashloger: Netflix ha aumento l’abbonamento a 18€........ - moonchi53832056 : RT @trashloger: Netflix ha aumento l’abbonamento a 18€........ - always_1325 : RT @trashloger: Netflix ha aumento l’abbonamento a 18€........ - overtheonlytrut : RT @trashloger: Netflix ha aumento l’abbonamento a 18€........ -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix aumento

Solo un decennio più tardi, nel 2019,accettò di finanziarlo. Export sudcoreano Il cast di ...delle famiglie sudcoreane si sono fatte sempre più difficili soprattutto a causa dell'dei ...Il creatore di Squid Game , il nuovo successo internazionale di, ha rivelato come la crisi finanziaria dell'ultimo decennio e l' elezione di Donald Trump lo ... "E c'è stato l'di giganti ...Nessun morto e nessun premio in denaro. Come funziona Squid Game nella vita reale, che sarà giocato per la prima volta ad Abu Dhabi.La serie tv Squid Game ha conquistato il mondo intero e i suoi costumi, in vista di Halloween, stanno già andando a ruba: dove acquistarli?