Monterotondo, trovato in una pozza di sangue in strada: 21 enne gravissimo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Monterotondo , 13 ottobre 2021 - Privo di sensi, a bordo strada, riverso in una pozza del suo stesso sangue. É così che i carabinieri della compagnia di Monterotondo, cittadina alle porte di Roma, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021), 13 ottobre 2021 - Privo di sensi, a bordo, riverso in unadel suo stesso. É così che i carabinieri della compagnia di, cittadina alle porte di Roma, ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Monterotondo, 21enne trovato in strada ferito e privo di sensi - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Monterotondo, 21enne trovato in strada ferito e privo di sensi - SkyTG24 : Monterotondo, 21enne trovato in strada ferito e privo di sensi - CorriereCitta : Monterotondo, ragazzo di 21 anni trovato gravemente ferito in strada - Ettore572 : RT @romatoday: Giallo alle porte di Roma: trovato in strada in una pozza di sangue, 21enne gravissimo in ospedale -