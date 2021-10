Milan, terminato l'intervento di Maignan: ecco i tempi di recupero (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ... ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! Stando a 'Gazzetta.it' è terminato l'intervento al polso sinistro di Mike Maignan. Il portiere del Milan è stato operato alla clinica 'La Madonnin Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ... ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! Stando a 'Gazzetta.it' èl'al polso sinistro di Mike. Il portiere delè stato operato alla clinica 'La Madonnin

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN MAIGNAN, TERMINATO INTERVENTO CHIRURGICO AL POLSO TEMPI DI RECUPERO STIMATI IN ALMENO DUE MESI #SkySport #Milan #Maignan - DiMarzio : #Milan, #Mirante ha terminato la prima parte di visite mediche: atteso alla Madonnina per la seconda parte - Revenan06976761 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MILAN MAIGNAN, TERMINATO INTERVENTO CHIRURGICO AL POLSO TEMPI DI RECUPERO STIMATI IN ALMENO DUE MESI #SkySport #Mil… - davchop : RT @SkySport: ULTIM'ORA MILAN MAIGNAN, TERMINATO INTERVENTO CHIRURGICO AL POLSO TEMPI DI RECUPERO STIMATI IN ALMENO DUE MESI #SkySport #Mil… - Frances13758250 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MILAN MAIGNAN, TERMINATO INTERVENTO CHIRURGICO AL POLSO TEMPI DI RECUPERO STIMATI IN ALMENO DUE MESI #SkySport #Mil… -