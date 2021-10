(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Fabriziochiude il suo sessennio accademico diall’Università die traccia ildel suo mandato con un, “Un’università inclusiva. Seidi: azioni, risultati, successi e riflessioni” nel quale racconta la complessa gestione dell’Ateneo palermitano, i miglioramenti apportati, la convivenza con la pandemia e le innovazioni dal punto di vista tecnologico, senza trascurare quanto di positivo si voleva fare e non si è riusciti a fare. bil/vbo/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Micari presenta Libro Bilancio di 6 anni del suo rettorato a Palermo - - CorriereCitta : Micari presenta Libro Bilancio di 6 anni del suo rettorato a Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Micari presenta

L'Ecodelsud.it

Se per cinque volte il personale non siscattano le sanzioni. Oltre la valutazione personale c'è la legge dello Stato. Tags: fabrizio· Green pass · UniversitàAd annunciare le novità è stato lo stesso rettore Fabrizio: 'Il nostro ateneoun'offerta formativa sempre più ampia, aggiornata e competitiva. In totale su 160 corsi di laurea ben 15 ...Fabrizio Micari chiude il suo sessennio accademico di rettorato all’Università di Palermo e traccia il bilancio del suo mandato con un libro, “Un’università inclusiva. Sei anni di rettorato: azioni, r ...Il bilancio dopo i sei anni alla guida dell'Università di Palermo: "Abbiamo promosso la diffusione del sapere con un imponente complesso di eventi, convegni, mostre e altre attività" ...