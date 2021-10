Meloni a Lamorgese: “Non è Parlamento di imbecilli” – Video (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Non siamo un Parlamento di imbecilli. Lei sapeva e non ha fatto nulla”. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, si rivolge così al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel question time sui disordini che hanno caratterizzato la manifestazione No Green Pass di Roma sabato 9 ottobre, con l’assalto alla Cgil guidato da Giuliano Castellino, elemento di Forza Nuova. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Non siamo undi. Lei sapeva e non ha fatto nulla”. Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, si rivolge così al ministro dell’Interno, Luciana, nel question time sui disordini che hanno caratterizzato la manifestazione No Green Pass di Roma sabato 9 ottobre, con l’assalto alla Cgil guidato da Giuliano Castellino, elemento di Forza Nuova. L'articolo proviene da Italia Sera.

