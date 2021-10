Lucas Hernandez nei guai: dovrà scontare sei mesi di carcere. I dettagli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I colleghi spagnoli di As riportano che il Tribunale Penale numero 32 di Madrid ha disposto l’incarcerazione di Lucas Hernández, giocatore del Bayern Monaco, recentemente proclamato campione della Nations League con la Francia. La procedura di ordinanza è stata emessa dall’avvocato dell’Amministrazione della Giustizia, la signora Aurora Arrebola del Valle, il 14 settembre: “Il signor Lucas François Bernard Hernández è chiamato a comparire in questa Corte il 19 ottobre 2021, alle ore 11:00, al fine di essere personalmente tenuto ad entrare volontariamente entro dieci giorni nel centro penitenziario di sua scelta”. Lucas condannato a sei mesi di carcere e il suo appello non è stato accolto in quanto non era incensurato. I fatti risalgono al 3 febbraio 2010. Lucas Hernández, allora ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I colleghi spagnoli di As riportano che il Tribunale Penale numero 32 di Madrid ha disposto l’incarcerazione diHernández, giocatore del Bayern Monaco, recentemente proclamato campione della Nations League con la Francia. La procedura di ordinanza è stata emessa dall’avvocato dell’Amministrazione della Giustizia, la signora Aurora Arrebola del Valle, il 14 settembre: “Il signorFrançois Bernard Hernández è chiamato a comparire in questa Corte il 19 ottobre 2021, alle ore 11:00, al fine di essere personalmente tenuto ad entrare volontariamente entro dieci giorni nel centro penitenziario di sua scelta”.condannato a seidie il suo appello non è stato accolto in quanto non era incensurato. I fatti risalgono al 3 febbraio 2010.Hernández, allora ...

