Lavorare all’Inter | il club ricerca un IT Business Analyst – Corporate System

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Trasformare la propria passione per il calcio in un’attività professionale è il sogno di molti e ora questo è possibile. Per chi aspira ailha avviato ladi un ITCorpporate. La persona prescelta ha il compito di analizzare i requisiti aziendali e informativi per progettare soluzioni L'articolo