La rivoluzione parte dalla blockchain. Ecco cos'è e come funziona (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il termine blockchain sta diventando sempre più popolare, sia per il suo accostamento al bitcoin, sia per l'impiego di questa tecnologia in campi sempre diversi, dalla tracciabilità della filiera alimentare ai giochi, come il fantacalcio. È notizia recente che la Bundesliga ha firmato un contratto per portare il suo fantacalcio su blockchain. In un fantacalcio digitale ogni utente può formare una propria squadra di giocatori, registrandoli su blockchain, e schierare la propria formazione, ottenendo punteggi basati sul rendimento reale degli atleti. Grazie alla blockchain, uno stesso giocatore non può essere usato da più di un utente, e questo porta ad un vero e proprio calciomercato digitale fra utenti: basti pensare che il "cartellino digitale" di Cristiano Ronaldo ha raggiunto la ...

