La Fazenda, Dayane Mello si sfoga: “Non ce la faccio più, sta diventando insopportabile”. Eppure una via di fuga per lei ci sarebbe (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il percorso di Dayane Mello a La Fazenda si fa sempre più difficile. Nonostante la vicenda del presunto stupro che l’ha vista coinvolta, la modella brasiliana non può lasciare il programma: “È come in una prigione. Per uscire dovrebbe pagare una penale”, aveva detto il suo avvocato Bella Borges. Fanpage ha riportato una rivelazione fatta da Gabriele Parpiglia, autore televisivo e amico di Dayane, secondo cui la somma ammonterebbe a circa 18.700 euro, cifra ritenuta da molti irrisoria e facilmente raggiungibile con una raccolta fondi che, però, sembra non aver ricevuto grande riscontro da parte dello staff che segue Mello. Durante l’ultima puntata del suo programma Il Bianco e il Nero, Parpiglia ha poi dichiarato: “Quindi lei resta in un reality, dopo quella che sembra una tentata molestia sessuale da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il percorso dia Lasi fa sempre più difficile. Nonostante la vicenda del presunto stupro che l’ha vista coinvolta, la modella brasiliana non può lasciare il programma: “È come in una prigione. Per uscire dovrebbe pagare una penale”, aveva detto il suo avvocato Bella Borges. Fanpage ha riportato una rivelazione fatta da Gabriele Parpiglia, autore televisivo e amico di, secondo cui la somma ammonterebbe a circa 18.700 euro, cifra ritenuta da molti irrisoria e facilmente raggiungibile con una raccolta fondi che, però, sembra non aver ricevuto grande riscontro da parte dello staff che segue. Durante l’ultima puntata del suo programma Il Bianco e il Nero, Parpiglia ha poi dichiarato: “Quindi lei resta in un reality, dopo quella che sembra una tentata molestia sessuale da ...

redazioneiene : .@Daymelloreal non ricorda, non sa se è stata vittima di uno stupro e non può uscire dal reality la Fazenda. Noi co… - MarioManca : #DayaneMello e il presunto stupro in diretta tv: aperta un'indagine - bizarredJackE : RT @IsaeChia: Rosalinda Cannavò torna a parlare di Dayane Mello a La Fazenda: 'Hanno studiato tutto a tavolino, è stata manipolata!' #Mell… - Methamorphose30 : RT @Manu91152833: Se non riuscite a vedere la differenza tra lo stato psicologico di Dayane all'epoca del GF e quello attuale nella Fazenda… - _merilin_ : RT @IsaeChia: Rosalinda Cannavò torna a parlare di Dayane Mello a La Fazenda: 'Hanno studiato tutto a tavolino, è stata manipolata!' #Mell… -