Il partito per Draghi al Quirinale si rafforza. Mappa con notizie (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Parrebbe proprio che dopo tanti tentennamenti, ripensamenti, tentativi di strategia finiti in malo modo e un turbinio di personalissime ambizioni di più di uno dei suoi dirigenti, il Pd si sia alla fine convinto che la strada inizialmente tracciata da Goffredo Bettini sia l’unica, e non include necessariamente le elezioni anticipate. Si sta parlando, ovviamente, dell’idea di eleggere Mario Draghi alla presidenza della Repubblica. Pensa che ti ripensa anche al Nazareno hanno compreso che non c’è altra via, se non ci si vuole incartare in un numero infinito di votazioni a vuoto, entrando nel tunnel di defatiganti quanto snervanti trattative. Draghi al Quirinale, il Pd si è convinto Se davvero questo metodo dovesse imporsi, la preoccupazione del partito democratico diverrebbe una e soltanto una su questo fronte: ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Parrebbe proprio che dopo tanti tentennamenti, ripensamenti, tentativi di strategia finiti in malo modo e un turbinio di personalissime ambizioni di più di uno dei suoi dirigenti, il Pd si sia alla fine convinto che la strada inizialmente tracciata da Goffredo Bettini sia l’unica, e non include necessariamente le elezioni anticipate. Si sta parlando, ovviamente, dell’idea di eleggere Marioalla presidenza della Repubblica. Pensa che ti ripensa anche al Nazareno hanno compreso che non c’è altra via, se non ci si vuole incartare in un numero infinito di votazioni a vuoto, entrando nel tunnel di defatiganti quanto snervanti trattative.al, il Pd si è convinto Se davvero questo metodo dovesse imporsi, la preoccupazione deldemocratico diverrebbe una e soltanto una su questo fronte: ...

