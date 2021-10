(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “” è il titolo dele video del musicista triestino classe ’87 Riccardo Civita alias, da venerdì 8 ottobre in tutte le piattaforme digitali pubblicato da Antieroi Dischi. “” nasce dalla collaborazione con il beatmaker Markus, già fondatore del collettivo triestino Katana Music e per questolavoro, l’obiettivo dell’artista è stato quello di trovare una soluzione diversa dalle precedenti pubblicazioni, che ruotavano principalmente attorno al mondo Hip-Hop classico. Se linee vocali rappate con tematiche e metriche vicine all’hardcore hanno caratterizzato le sue passate release, per “” ha scelto un approccio più melodico, sperimentando una nuova dimensione con un flow che potesse abbracciare un beat più moderno e vicino alle ...

kermit290179 : RT @RadioMDN: #musica “Icaro” vola verso l’indie pop nel nuovo singolo di Yane - RadioMDN : #musica “Icaro” vola verso l’indie pop nel nuovo singolo di Yane - Mussmauer : - Icaro, figlio mio, ricorda : nella vita vola solo chi osa farlo. - Sì, papà. - Lostingroove : “Icaro” vola verso l’indie pop nel nuovo singolo di Yane - doncarlo74 : @AzzurraBarbuto Quindi se sei disoccupata e il tuo giornale ti ha licenziata la colpa è degli altri. Vola vola in a… -

