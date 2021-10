I ristoratori protestano contro il Governo e richiedono un risarcimento danni

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Iilda lunedì scorso in Piazza Montecitorio a Roma. La delegazione deiTutela Nazionale Imprese chiede undel danno economico causato dalle chiusure forzate dell’ultimo anno e mezzo. Iile pretendono un rimborso per risollevare il settore Ifanno causa alper il danno economico subito durante i numerosi lockdown dell’ultimo anno e mezzo. Un gruppo di imprenditori dell’associazione Tutela Nazionale Imprese (Tni), fondata dall’ente Ristoratoti Toscana, si trova da giorni a Piazza Montecitorio a Roma. I...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ristoratori protestano

Fiumicino Online

No vax, il volto normale trae pensionati pronti a diventare violenti Sta dicendo che c'è qualcuno che li paga? 'Non lo so, ma non mi stupirebbe'. Quelli che legittimamente...Baristi e. C'è chi ha tolto tutto, c'è invece chi ignora il divieto e chi ancora farà ricorso al Tar. Esultano invece gli abitanti del Corso che ora si appropriano degli spazi per la ...Il ristoratore Carriera condanna le violenze: "Eravamo a protestare contro il Green pass ma con correttezza, episodi intollerabili" ...Il portavoce Tni-Italia, Madeo: “Lungo l'elenco delle inadempienze dei governi Conte e Draghi. Urge la proroga della cassa integrazione o sarà dramma sociale”. I ristoratori saranno in presidio sotto ...