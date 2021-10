Harry e Meghan Markle, «niente battesimo a Windsor per la figlia Lilibet Diana» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nuove frizioni in casa Windsor. Stando alle ultime indiscrezioni del Telegraph, infatti, il principe Harry e Meghan Markle starebbero pensando di battezzare la figlia Lilibet Diana in California, in una chiesa episcopale: stando all’insider di Palazzo, i Sussex avrebbero già identificato il vescovo che officerebbe la cerimonia: si tratta di Michael Curry, che già tenne il sermone al loro matrimonio, nel 2018 a Londra. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nuove frizioni in casa Windsor. Stando alle ultime indiscrezioni del Telegraph, infatti, il principe Harry e Meghan Markle starebbero pensando di battezzare la figlia Lilibet Diana in California, in una chiesa episcopale: stando all’insider di Palazzo, i Sussex avrebbero già identificato il vescovo che officerebbe la cerimonia: si tratta di Michael Curry, che già tenne il sermone al loro matrimonio, nel 2018 a Londra.

Advertising

FilippoCarmigna : Meghan Markle e Harry d’Inghilterra snobbano perfino la memoria di Lady Diana! Ecco l’ultimo sgarbo dei Sussex a Wi… - FilippoCarmigna : Meghan Markle e Harry non torneranno in Inghilterra: il battesimo della figlia Lilibet si farà negli Stati Uniti - FilippoCarmigna : Harry e Meghan danno buca a William e la guerra ricomincia - giornali_it : Harry e Meghan, come stanno investendo i loro soldi dopo il divorzio da Buckingham Palace #13ottobre… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: 'Non vogliono tornare in #Inghilterra' #MeghanMarkle e #Harry Il retroscena sul battesimo di Lilibet Diana ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Meghan Tg Diregiovani - Edizione del 13 ottobre 2021 ... quello di Belgrado, dove l'interprete di 'Back to Black' è stata costretta ad abbandonare il palco visibilmente ubriaca; - HARRY E MEGHAN NON PARTECIPERANNO ALLA FESTA IN MEMORIA DI LADY DIANA È ...

Meghan Markle, battesimo in America per Lilibet Diana Il Daily Mail ha interrogato un esperto della royal family , che ha dichiarato che il principe Harry e Meghan Markle non hanno alcuna intenzione di tornare in Inghilterra per far battezzare la loro secondogenita, Lilibet Diana . La piccola è nata il 4 giugno e non ha ancora messo piede nel ...

Harry e Meghan ora si lanciano nella finanza etica Vanity Fair Italia Nuova edizione del Tg Diregiovani Nelle news del Tg Diregiovani di oggi: Sally Rooney, Harry e Meghan, Lego, Amy Winehouse, il trailer di Scream ...

Harry e Meghan ora si lanciano nella finanza etica L'ex coppia reale ha ufficializzato la partnership con la società d’investimenti Ethic, compagnia «hippie» che dichiara di voler «rendere i mercati dei titoli una forza per il bene». In pieno stile Su ...

... quello di Belgrado, dove l'interprete di 'Back to Black' è stata costretta ad abbandonare il palco visibilmente ubriaca; -NON PARTECIPERANNO ALLA FESTA IN MEMORIA DI LADY DIANA È ...Il Daily Mail ha interrogato un esperto della royal family , che ha dichiarato che il principeMarkle non hanno alcuna intenzione di tornare in Inghilterra per far battezzare la loro secondogenita, Lilibet Diana . La piccola è nata il 4 giugno e non ha ancora messo piede nel ...Nelle news del Tg Diregiovani di oggi: Sally Rooney, Harry e Meghan, Lego, Amy Winehouse, il trailer di Scream ...L'ex coppia reale ha ufficializzato la partnership con la società d’investimenti Ethic, compagnia «hippie» che dichiara di voler «rendere i mercati dei titoli una forza per il bene». In pieno stile Su ...