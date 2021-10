Governo: Salvini a Draghi, 'ritrovare clima concordia e unità paese' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Un'ora di colloquio tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il leader della Lega Matteo Salvini, un confronto in cui si è parlato di attualità e dei prossimi provvedimenti economici. Tra le altre cose, "Draghi e Salvini hanno confermato l'intenzione di non aumentare le tasse. Il leader della Lega ha sottolineato l'esigenza di ritrovare al più presto un clima di unità e concordia nel paese, a partire dalle forze politiche". Lo comunicano fonti Lega. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Un'ora di colloquio tra il presidente del Consiglio Marioe il leader della Lega Matteo, un confronto in cui si è parlato di attualità e dei prossimi provvedimenti economici. Tra le altre cose, "hanno confermato l'intenzione di non aumentare le tasse. Il leader della Lega ha sottolineato l'esigenza dial più presto undinel, a partire dalle forze politiche". Lo comunicano fonti Lega.

