Fdi | Atac deve predisporre cabine sicure e controllo passeggeri

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – “L’ennesima aggressione violenta ai danni di un conducente in servizio induce la domanda: cosa altro di peggioaccadere prima chae Comune di Roma approntino efficaci misure dizza? E’ finito al pronto soccorso in codice giallo l’autista del bus della linea 82 colpito a pugni da un passeggero ieri sera a piazza dei Cinquecento.” “Un grave episodio che poteva avere conseguenze ancora peggiori, scongiurate solo dall’intervento delle forze dell’ordine allertate da altro personale dell’azienda, presenze dovute all’importanza del capolinea e alla vicinanza con la stazione Termini.” “Ma in molte altre situazioni gli autisti si trovano da soli ad affrontare violenti esagitati. Urge dotare tutte le vetture diguida, realmente, dove il conducente possa tenersi a distanza dei ...

... come in questi giorni perché intorno al civico 149, sia da un lato che dall'altro vi è stato un crollo di rami, uno addirittura sopra la pensilina dell', meno male non c'era nessuno sotto? Così ...Michetti fa già il sindaco: va al depositoper calcolare i danni del rogo 'Noi - dice la ... 'L'ho trovato ingeneroso e anche un po' vigliacco', sottolinea la leader di. Che in serata, a Porta ...Roma - "L'ennesima aggressione violenta ai danni di un conducente in servizio induce la domanda: cosa altro di peggio deve accadere prima cha Atac e ...L’avvocato, in testa verso il ballottaggio, parla da primo cittadino: «Pronto al confronto con Gualtieri». Poi la visita al deposito Atac andato a fuoco ...