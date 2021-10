Ex Ilva e Ducati pagano i tamponi ai lavoratori non vaccinati (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott – Non solo Natura Sì, aumentano di giorno in giorno le aziende che pagano i tamponi ai dipendenti. D’altronde introducendo il green pass obbligatorio per tutti i lavoratori, il governo – tra le altre cose – non ha fatto i conti con i problemi evidenti che questa misura avrebbe arrecato alle grandi imprese. Una di queste è l’ex Ilva, con circa 1.800 dipendenti senza certificato verde. Per questo Acciaierie Italia ha deciso di pagare i tamponi ai lavoratori, ogni 48 ore, per consentire loro di accedere al luogo di lavoro. Insomma negli stabilimenti di Taranto – dove a regime lavorano oggi 5.500 persone, più 3.800 operai di ditte appaltatrici – c’è un consistente numero di lavoratori non vaccinati. Così l’11 ottobre Acciaierie Italia ha fatto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott – Non solo Natura Sì, aumentano di giorno in giorno le aziende cheai dipendenti. D’altronde introducendo il green pass obbligatorio per tutti i, il governo – tra le altre cose – non ha fatto i conti con i problemi evidenti che questa misura avrebbe arrecato alle grandi imprese. Una di queste è l’ex, con circa 1.800 dipendenti senza certificato verde. Per questo Acciaierie Italia ha deciso di pagare iai, ogni 48 ore, per consentire loro di accedere al luogo di lavoro. Insomma negli stabilimenti di Taranto – dove a regime lavorano oggi 5.500 persone, più 3.800 operai di ditte appaltatrici – c’è un consistente numero dinon. Così l’11 ottobre Acciaierie Italia ha fatto ...

