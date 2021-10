Documenti falsi e ricettazione | ipotesi terrorismo al vaglio della Gdf napoletana

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’che si possa trattare di finanziamento alè attualmente al centro di una richiesta di cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia. Siamo convinti che ci saranno sviluppi”. Lo dichiara, in un video, il comandante provincialeGuardia di Finanza di Napoli, Generale di Brigata Gabriele Failla, in merito all’arresto eseguito dal Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle “fiamme gialle” di Napoli, di sette pakistani a cui la sezione antiProcura di Napoli contesta i reati die contraffazione did’identità. “Si tratta – spiega il generale Failla – di un gruppo criminale organizzato che ha sfruttato frodi sulle carte di credito, specialmente americane e ...

Il business era in mano a un gruppo di pakistani, la base a Napoli - tra borgo Sant'Antonio Abate e rione Sanità, dove venivano confezionati iper intestare i rapporti bancari - e la ...Nel corso degli approfondimenti investigativi è emersa anche la produzione e utilizzazione di almeno trentad'identitàutilizzati per l'apertura di conti correnti in vari paesi ...7 persone di nazionalità pakistana sono state arrestate e condotte in carcere dalla Guardia di Finanza di Napoli per possesso e fabbricazione di documenti di ...Sono stati eseguiti nel Nisseno alcuni degli arresti disposti a Napoli nell’ambito di una indagine contro il terrorismo . Il nucleo di polizia ...