Di viaggi | racconti e incantesimi

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) «Potrei ripercorrere ogni giorno, ogni metro, mi sembra». Ci sono libri sono fatti quasi esclusivamente di linguaggio, l’autore siede ai bordi del linguaggio e di quel tessuto orale e scritto ne fa trama, ossessione, movimento, vapore e ricordo. Il linguaggio in Tarmacadam. Ventunodi Vanni Bianconi (nottetempo, 2021) è forma che si compone e che si dissolve. Le parole stanno all’origine di questi, che suonano come poesie in prosa, come saggi sulla traduzione, come trattati scientifici sulla perdita e sul ritrovamento, di case, di cose, di persone. I ventuno capitoli,, frammenti,hanno qualcosa di magnetico, sono composti da un tessuto che attrae, sgomenta, che in qualche maniera avvolge. Ognuno degliha a che fare con un luogo, con un passaggio; e il ...