Daniela, l'infermiera abbandonata dalla mamma alla nascita, ha iniziato le cure sperimentali contro il tumore: 'Ora vorrei parlare con lei' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Daniela Molinari, l'infermiera di 48 anni che aveva rivolto un appello alla madre biologica per poter avere la mappatura genetica che le avrebbe permesso di sottoporsi a una cura sperimentale contro ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 ottobre 2021)Molinari, l'di 48 anni che aveva rivolto un appellomadre biologica per poter avere la mappatura genetica che le avrebbe permesso di sottoporsi a una cura sperimentale...

Advertising

AssoCare : Ci scrive Daniela, Infermiera: 'Studente Infermiere e ab ingestis Paziente? Come si permette quella OSS a denigrarl… - advgiornalista : RT @AssoCare: Ci scrive Daniela, Infermiera: 'Studente Infermiere e ab ingestis Paziente? Come si permette quella OSS a denigrarlo?' Buonas… - AssoCare : Ci scrive Daniela, Infermiera: 'Studente Infermiere e ab ingestis Paziente? Come si permette quella OSS a denigrarl… - advgiornalista : RT @AssoCare: Ci scrive Daniela, Infermiera: 'cosa dice qurl tipo? Noi spina dorsale dell’assistenza su tutti i fronti'. Caro signor Anton… - AssoCare : Ci scrive Daniela, Infermiera: 'cosa dice qurl tipo? Noi spina dorsale dell’assistenza su tutti i fronti'. Caro si… -