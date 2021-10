Crisi microchip | Apple taglierà la produzione degli iPhone13

Advertising

MashableItalia : Apple non riesce a consegnare gli iPhone 13 perché mancano i microchip - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: La crisi dei microchip colpisce anche Apple: a rischio la produzione di 10 milioni di iPhone 13 - callmefree1 : Crisi dei microchip, Apple taglia la produzione di iPhone - FioreFio4 : RT @ImolaOggi: ??Crisi dei microchip, Apple taglia la produzione di iPhone - Roberto94835651 : RT @LaStampa: La crisi dei microchip colpisce anche Apple: a rischio la produzione di 10 milioni di iPhone 13 -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi microchip

Anche Apple sta facendo i conti con ladeipost - Covid. Secondo Bloomberg , l'azienda di Cupertino avrebbe serie difficoltà nella produzione dei suoi dispositivi, tanto da prendere in considerazione l'ipotesi di ridurre la ...Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia (l'associazione della filiera italiana del settore), dopo aver sottolineato come lainnescata dalla pandemia e dall'attuale carenza didebba ...Secondo Bloomberg il colosso californiano avrebbe difficoltà per la carenza di semiconduttori. All'origine del problema le sottostimate previsioni di mercato a causa del Covid-19 ...La pandemia ha messo in seria difficoltà i costruttori d’auto, prima in crisi per mancanza di vendite e subito dopo in difficoltà nel soddisfare la richiesta del mercato. In tutto questo però, Tesla s ...