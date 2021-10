Coronavirus in Toscana: 2 morti di 67 anni (a Firenze e Grosseto), oggi 13 ottobre. E 215 contagi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono due i morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 13 ottobre 2021. Si tratta di due persone relativamente giovani (appena 67 anni l'età media dommata) che risiedevano a Firenze e Grosseto. Mentre sono 215 i nuovi contagiati (210 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico) con età media di 45 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono due iper, in132021. Si tratta di due persone relativamente giovani (appena 67l'età media dommata) che risiedevano a. Mentre sono 215 i nuoviati (210 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico) con età media di 45L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 2 morti di 67 anni (a Firenze e Grosseto), oggi 13 ottobre. E 215 contagi - Antipeppe : @539th Dati Toscana (tutto da bollettino) -3 ricoveri -2 uti +2 decessi - toscanamedianew : Morti per Covid altri 2 toscani - SienaFree : Coronavirus in Toscana: 215 nuovi casi, 227 (-5) ricoverati di cui 23 (-2) in intensiva, 2 deceduti - ilsitodifirenze : Coronavirus: in Toscana 215 nuovi positivi, 272 guarigioni e 2 decessi -