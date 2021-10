Come sta la Principessa Charlene di Monaco? C’è una speranza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Forse la Principessa Charlene di Monaco può finalmente cominciare a tirare un sospiro di sollievo. Lo scorso venerdì, lontana dal marito Alberto di Monaco, è stata operata per la terza volta in anestesia totale per una grave infezione otorinolaringoiatrica che la tormenta da qualche mese. Dalle ultime notizie, sembra ci possa essere finalmente un margine di speranza per la fine di questo incubo. Una gravissima malattia: il terzo intervento È già il terzo intervento per la Principessa Charlene che al momento si trova in Sudafrica, lontana dai suoi affetti più cari (e con una serie di voci che sono sorte circa eventuali frizioni col marito). “Charlene sta male, molto male. È molto provata e dimagrita per tutti questi mesi di malattia. ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Forse ladipuò finalmente cominciare a tirare un sospiro di sollievo. Lo scorso venerdì, lontana dal marito Alberto di, è stata operata per la terza volta in anestesia totale per una grave infezione otorinolaringoiatrica che la tormenta da qualche mese. Dalle ultime notizie, sembra ci possa essere finalmente un margine diper la fine di questo incubo. Una gravissima malattia: il terzo intervento È già il terzo intervento per lache al momento si trova in Sudafrica, lontana dai suoi affetti più cari (e con una serie di voci che sono sorte circa eventuali frizioni col marito). “sta male, molto male. È molto provata e dimagrita per tutti questi mesi di malattia. ...

RobertoBurioni : Per chi come me da giovane è sceso in piazza per la pace, per la legge sull'aborto, per un ideale che credeva impor… - Pontifex_it : Sta per iniziare il processo sinodale «Per un Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione». Questo itinera… - Palazzo_Chigi : #G20 #Afghanistan, Draghi: I leader hanno dato una risposta multilaterale alla crisi afghana. Seppur con fatica, il…

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Draghi firma Dpcm Green pass. E' allarme paralisi settore portuale "Siamo venuti a conoscenza che il governo sta tentando di trovare un accordo, una sorta di ... Noi come portuali ribadiamo con forza e vogliamo che sia chiaro il messaggio che nulla di tutto ciò farà sì ...

Le tecniche per gestire l'ansia funzionano? E' come anestetizzare una parte ferita o malata del nostro corpo. L'ansia è dunque un campanello di allarme che, in modo anche a volte invalidante, ci sta comunicando che qualcosa non va. L'ansia ...

Serie A, Roma, come sta Abraham? Infortunio in Inghilterra-Ungheria, la Juventus è a forte rischio Eurosport IT Gazidis torna a Milano: la fitta agenda dell'A.D. rossonero Ivan Gazidis sta meglio e nei prossimi giorni tornerà in Italia e lavorerà più vicino a squadra e staff dirigenziale. Non ha mai realmente smesso di lavorare per il suo Milan , anche se le condizioni.

Europa con il freno a mano tirato, focus inflazione e trimestrali Usa I rischi sull'inflazione e i timori di una crescita inferiore alle previsioni pesano sul sentiment dei mercati. Tecnologici sotto i riflettori con possibile taglio alla produzione di Apple ...

