Carburanti - Non si ferma la corsa dei prezzi: Gpl su del 9% in una settimana (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non accenna a rallentare la corsa al rialzo dei prezzi dei combustibili. Anzi, la fiammata divampata alla fine di agosto ha registrato, nella settimana compresa tra il 5 e l'11 ottobre, nuovo vigore, come indicano i prezzi medi alla pompa diffusi oggi dal ministero dello Sviluppo economico. Nel giro di appena sette giorni la benzina è aumentata dell'1,55% e il gasolio del 2%. Poco? Tutt'altro, se si pensa che la variazione dei prezzi al consumo registrata dall'Istat tra settembre 2020 e settembre 2021 si è attestata al 2,1%. Insomma, in appena una settimana i due combustibili principali hanno subito un rincaro di poco inferiore a quello registrato dalla media di tutti i prezzi in un anno. Ma il dato più incredibile riguarda il Gpl, che in appena sette giorni è ...

