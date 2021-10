Call of Duty: Vanguard, ecco quando verrà svelata la modalità Zombies (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Treyarch ha finalmente annunciato il giorno di reveal della modalità Zombies di Call of Duty: Vanguard, il prossimo capitolo del franchise ormai prossimo all’uscita Domani sarà decisamente una giornata intensa per gli appassionati di FPS. DICE ha già annunciato che svelerà la misteriosa modalità Hazard Zone di Battlefield 2042, chiacchieratissimo sequel del colossale franchise. E domani sarà presente anche Treyarch, che si sta occupando della modalità Zombies del prossimo Call of Duty. Se infatti Vanguard è sviluppato, nella sua quasi totale interezza, da Sledgehammer Games, l’apprezzatissima modalità basata sull’uccisione dei morti viventi è invece nelle mani del team che si è ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Treyarch ha finalmente annunciato il giorno di reveal delladiof, il prossimo capitolo del franchise ormai prossimo all’uscita Domani sarà decisamente una giornata intensa per gli appassionati di FPS. DICE ha già annunciato che svelerà la misteriosaHazard Zone di Battlefield 2042, chiacchieratissimo sequel del colossale franchise. E domani sarà presente anche Treyarch, che si sta occupando delladel prossimoof. Se infattiè sviluppato, nella sua quasi totale interezza, da Sledgehammer Games, l’apprezzatissimabasata sull’uccisione dei morti viventi è invece nelle mani del team che si è ...

Advertising

GameXperienceIT : Call of Duty Vanguard: rivelati nuovi dettagli sulla modalità Zombie - tuttoteKit : Call of Duty: Vanguard, ecco quando verrà svelata la modalità Zombies #CallOfDutyVanguard #PC #PS4 #PS5… - lucasberti : @demori Vem de Call of Duty warzone. Terapia da pandemia. - GamingToday4 : Call of Duty Vanguard Zombies, domani la presentazione - SpectroYuyu : @POW3R_GC Domani alle 15 annunciano la modalità Zombies di Call of Duty Vanguard e sono tipo così: -