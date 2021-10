Battlefield 2042 | la data di presentazione di Hazard Zone in un trailer

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La ancora inedita modalitàdiha ricevuto uned unanel quale sarà rivelata ufficialmente All’interno della beta diche abbiamo avuto modo di giocare durante lo scorso fine settimana, i fan avrebbero desiderato provare, oltre alla modalità Portal, inducente nostalgia per i fan di vecchia, anche un’altra modalità già annunciata ma non ancora svelata:; nonostante il rilascio di un piccolo teasernelle ultime ore, non viene detto molto per quanto riguarda il contenuto presente all’interno della nuova modalità di gioco. Sul sito di Electronic Arts, la stessa viene descritta come una modalità a squadre ...

DICE conferma che la presentazione ufficiale di "Hazard Zone" avverrà giovedì 14 ottobre alle ore 17:00 in punto, sul canale YouTube di. La misteriosa modalità di gioco del nuovo capitolo dello sparatutto di EA era stata scoperta dai dataminer lo scorso agosto, e al momento sappiamo solo che sarà "una modalità ...DICE ha presentato le principali modalità multiplayer diPortal , che offre giochi personalizzati utilizzando mappe classiche dei titoli passati. Il 14 ottobre la società rivelerà Hazard Zone, la nuova esperienza multi giocatore ad alto ...La terza e ultima "fetta di torta" di Battlefield 2042 sarà presentata in anteprima domani alle 17:00. EA e DICE hanno in programma di mostrare finalmente un trailer per la parte relativa alla Hazard ...Zombies di Call of Duty Vanguard sarà rivelata domani. Activision ha annunciato nelle scorse ore che rivelerà la modalità Zombies di Call of Duty Vanguard domani, 14 ottobre. Il reveal di Zombies è fi ...