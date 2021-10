Ascolti Tv 12 ottobre 2021 prima serata | chi ha vinto in prime time

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)Tv di ieri 12: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi aglie dello share? Chi haieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 12per i principali canali televisivi italiani? Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda, ecco cosa è accaduto il 12quali sono le analisi sui dati di share. Quali sono state le trasmissioni ...

Advertising

starkboy__ : Spotify ascolti 12 ottobre 65 = Alex 96,024 (+5,164) 68 -7 LDA 94,658 (+1,064) 115 +42 Albe 57,099 (+15,410) 171 +… - ilGiunco : Torna il #concorso nazionale “#RivieraEtrusca”: in gara tantissimi giovani #musicisti - PIOMBINO – Inizieranno giov… - VelvetMagIta : #AscoltiTv 12 ottobre 2021: “Digitare il Codice Segreto” vola oltre il 20% #VelvetMag #Velvet - davidemaggio : RT @Mattiabuonocore: Al pomeriggio l'informazione regionale di Rai3 tocca il 20% - infoitcultura : Ascolti tv ieri, martedì 12 ottobre, dati auditel e share: chi ha vinto? -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ottobre

ROMA - Jack e Rose non naufragano. La storia d'amore narrata da James Cameron nel colossal ' Titanic' continua a macinare successi. Trasmesso in prima serata ieri sera, 12, su Canale 5, il film ha tenuto incollati allo schermo 1.770.000 spettatori pari al 12.8 per cento di share, piazzandosi al secondo posto sul podio dei programmi più seguiti. Sul gradino più ...Tv 122021. In prima serata su Rai1 per il ciclo Purché Finisca Bene il film Digitare il Codice Segreto con Neri Marcorè ha conquistato una media di 4.148.000 spettatori pari al 20,2% ...Carlo Alfaro, Dirigente Medico di Pediatria presso gli Ospedali Riuniti Stabiesi (Na), ove è titolare di Incarico professionale di consulenza, ...Ascolti 12 ottobre, boom per Amadeus: Soliti Ignoti stacca Striscia la notizia di oltre 1milione di spettatori Non potrebbe andare meglio Soliti Ignoti in ...