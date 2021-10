Agente Meret: "Rinnovo con il Napoli? C'è un problema che non aiuta!" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In seguito alla riunione Assoagenti, Federico Pastorello - Agente di Alex Meret - ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sul Rinnovo di contratto del numero uno azzurro. Di seguito le sue parole: "Il posto da titolare garantito non è l'unica variabile da considerare per il Rinnovo, ma è fondamentale trovare un progetto che possa andare bene ad Alex. Noi siamo in contatto costante e quotidiano con Giuntoli: c'è un dialogo sereno. Tuttavia, un contratto viene rinnovato non soltanto in base all'aspetto economico, ma anche considerando il tipo di progetto che circonda il calciatore. Meret Napoli Rinnovo Se si sceglie di firmare per cinque anni, bisogna ponderare tutto attentamente. Di certo, la dualità con Ospina non aiuta. Spalletti può contare su ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In seguito alla riunione Assoagenti, Federico Pastorello -di Alex- ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni suldi contratto del numero uno azzurro. Di seguito le sue parole: "Il posto da titolare garantito non è l'unica variabile da considerare per il, ma è fondamentale trovare un progetto che possa andare bene ad Alex. Noi siamo in contatto costante e quotidiano con Giuntoli: c'è un dialogo sereno. Tuttavia, un contratto viene rinnovato non soltanto in base all'aspetto economico, ma anche considerando il tipo di progetto che circonda il calciatore.Se si sceglie di firmare per cinque anni, bisogna ponderare tutto attentamente. Di certo, la dualità con Ospina non aiuta. Spalletti può contare su ...

