Venezia | Romero scalpita | può essere titolare già contro la Fiorentina

(Di martedì 12 ottobre 2021) Sergioed è pronto a difendere la porta delgià lunedìlaIlpuntella la porta con Sergio. Nella giornata di ieri, il portiere argentino ha sostenuto le visite mediche ed è pronto ora a mettere nero su bianco il suo accordo con i lagunari. Come riporta La Gazzetta dello Sport, inoltre, l’ex Manchester United sarebbe già pronto a scendere in campo dal 1? lunedì serala. Toccherà a Paolo Zanetti valutare le condizioni di, ma il precedente fa ben sperare: in Serie B, infatti, quando Maenpaa arrivò per l’infortunato Lezzerini fu subito gettato nella mischia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nuovo rinforzo per il Venezia di Paolo Zanetti, che per i prossimi impegni di Serie A potrà contare su un rinforzo di esperienza. È tutto fatto per l'arrivo in laguna di Sergio Romero, che è già in Italia e che oggi (..."Romero, disco verde". Così titola La Gazzetta dello Sport su Sergio Romero, in arrivo al Venezia come nuovo portiere: "Sabato l'accordo verbale sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ieri le vis ...